Hyttebrann i Midtre Gauldal skal etterforskes

Nyheter

- Det er kun annekset som ble skadd i brannen, og det ble totalskadd. Vi vet ikke årsaken til brannen, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Lørdag klokka 21.30 fikk politiet melding om at det brant på en hytteeiendom i Midtre Gauldal. Ifølge politiet var brannstedet Storøya mellom indre Butjønn og Holsjøen i Midtre Gauldal. Først meldte politiet om at flere bygninger brant, og siden at det var fare for at brannen kunne spre seg til flere bygninger. Hovedhytta skal ikke ha blitt skadd i brannen. Brannen ble ifølge politiet, varslet av en hyttenabo.

- De fire i hytta overnattet i ei anna hytte, forteller Kimo.

Hytteeiendommen ligger litt for seg selv, og politiet fikk rekvirert hjelp fra blant annet Røde Kors for å komme seg dit.

- Det blir opprettet brannsak, og vi kommer til å gjøre undersøkelser for å finne en brannårsak, sier Kimo.