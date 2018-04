Hyttebrann ved Holsjøen

Nyheter

Lørdag kveld har politiet fått melding om brann i ei hytte ved Holsjøen som er i Midtre Gauldal og Meldal. Nødetatene har rykket ut.

- Det var en hyttenabo som varslet om brannen, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge meldinga politiet har fått, er det full fyr i flere bygninger. De fire personene i hytta skal ha kommet seg ut, og det er ingen personskade, melder politiet. Brannstedet er Storøya mellom indre Butjønn og Holsjøen i Midtre Gauldal. Når politiet får mer oversikt over situasjonen, viser det seg at et anneks er brent ned mens det er spredningsfare til et annet.

En utfordring for nødetatene er hvordan de skal komme seg til hytta. Holsjøen har ikke bilvei om vinteren, og hytteeiere bruker vanligvis snøscooter for å komme seg til hytteområdet.

- Vi jobber med saken. Det kan være snakk om å bruke beltegående kjøretøy, sier Lægdheim.

Røde Kors er rekvirert for å bistå politi, brannvesen og helsevesen med snøscooter for å komme seg til hytta, mens brannvesenet bruker beltevogn for å komme seg til hytta ifølge politiet.