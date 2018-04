Skirenn og Øyadagen

Nyheter

I helga er det mye å finne på utendørs, og da kan det være greit å ha i bakhodet at det ligger an til både solrike og varme dager ifølge Meteorologisk institutt. Lørdag kommer Marit Bjørgen til sitt eget Marit Bjørgen-rennet på Støren. Arrangøren Rognes IL og Støren sportsklubb opplyser at Bjørgen skal gå 28-kilometeren. Start og innkomst er i Frøsetmarka skianlegg. Samme sted blir det barneskirenn på søndag, og da kommer Marit Bjørgen for å dele ut medaljer til deltakerne. Dessuten blir det hedring av skidronninga.

Lørdag arrangerer Øya videregående skole på Kvål Øyadagen med aktiviteter, besøksgård og basar. Søndag kveld kan barn få prøve instrumenter hos Melhus skolekorps som har instrumentprøving med konsert i c-bygget på Gimse.

Det er for øvrig fortsatt skiføre i høyereliggende områder, og med solrike dager i vente kommer nok mange til å ta skiene fatt.