Helliksen fikk pris

Bergmannsprisen som er en næringspris som gis til næringslivspersoner som har lyktes over tid til tross for utfordringer, gikk i år til Stein Helliksen. Helliksen er eier av Helsport i Melhus.

Glad mottaker

– Prisen er selvfølgelig både overraskende og hyggelig. Jeg er glad for å få prisen og ikke så rent lite ydmyk over å være prisen verdig. Det er hyggelig at Melhus kommune nominerte meg, sier Helliksen.

Prisen er et samarbeid mellom Bergmannskonferansen og TrønderEnergi, og ble delt ut på fredag. Den består av en skulptur og 100.000 kroner. Prisvinneren skal dele ut pengene til et godt formål i sin egen kommune. Helliksen bor i Trondheim, men siden Helsport er i Melhus, valgte han å gi pengene til formål i bedriftens kommune.

– Jeg har delt prisen i to, og gir 50.000 kroner Frivilligsentralen og 50.000 kroner til Nedre Melhus sanitetsforening. Det er naturlig å gi noe tilbake til kommune og til noen som jobber på dugnadsmessig vis. Jeg har hørt mye om Frivilligsentralens arbeid og det er flere ansatte i Helsport som er engasjert i sanitetsforeninga så det var naturlig å velge dem, sier Helliksen.

Helsport ble startet i 1951 av far til Stein Helliksen. I 1974 ble Stein Helliksen ansatt i Helsport, og han fikk fort ansvar siden faren tidlig ble syk. Etableringa i Melhus skjedde i 1978, og bedriften har nå 19 ansatte. Den holder til på vestsida av Melhus sentrum. Bedriften fører et bredt utvalg av telt, lavvoer, soveposer, ryggsekker og fjellutstyr.

Solgte selskapet

I fjor sommer solgte Helliksen Helsport til Swix.

– Swix er et veldrevet og norsk selskap, og for Helsport vil oppkjøpet bety at Helsport blir del av et større selskap. Helsport kan få muligheten til å ta ut sitt potensial, sier Helliksen.

Selger Helsport Swix Sport lover å fortsette å bygge på miljøet i Melhus.

Helliksen føler seg trygg på at Helsport fortsatt blir i Melhus, og han forteller at Swix har vært på besøk i Melhus der de har sagt at de skal drive Helsport videre i Melhus. Salget betyr også at Helliksen fratrer sin stilling, og det skjer når april er omme.

- Jeg er rundt 65 år, og det har blitt noen år i Helsport. Når det gjelder hva jeg skal gjøre framover, har jeg ikke helt konkrete planer. Men det blir færre arbeidsdager, opplyser Helliksen.