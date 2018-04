Melhus Frp stopper Demokratenes Listhaug-stunt

Nyheter

Demokratene i Trondheim har planlagt støttemarkering for Sylvi Listhaug. De har valgt seg ut medlemsmøtet til Melhus Fremskrittsparti, som går av stabelen onsdag neste uke.

- Vi ønsker å hedre den avgåtte statsråden Sylvi Listhaug ved å møte opp med t-skjorter. Vi er grasrota som støtter linja til Listhaug om å rydde opp i oslogryta. Vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge, sier Kjetil Østhus, som er leder i lokallaget for Demokratene i Trondheim.

Demokratene planlegger å dukke opp på møtet iført t-skjorter med teksten «Leve Listhaug-linja».

Svært overrasket

Melhus Frp hadde planlagt å ha medlemsmøte i Restauranthuset Høvdingen i Melhus sentrum. Hit har de invitert stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).

- Demokratene har ingenting å gjøre på vårt medlemsmøte. Dette kommer bardus på oss, sier Lisbeth Tiller, leder i Melhus Fremskrittsparti.

Flytter møtet

Frp-lederen blir svært overrasket da hun får høre at Demokratene har planlagt å komme på medlemsmøtet. Etter å ha tatt noen telefoner rundt omkring og ha forsøkt å få tak i stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp), bestemmer leder Lisbeth Tiller seg for å flytte medlemsmøtet fra Restauranthuset Høvdingen til Melhus rådhus. Det gjør partiet for å kunne nekte Demokratene adgang til medlemsmøtet.

- Vi ønsker ikke at det blir ubehageligheter for Høvdingen, og vi kan ikke nekte Demokratene adgang til restauranten. Derfor flytter vi møtet til Melhus rådhus, og vi ønsker fred og ro rundt vårt medlemsmøte. I utgangspunktet har vi ikke tenkt å ha Demokratene med på vårt medlemsmøte, sier Tiller.

Ble kontaktet

Tiller forteller at Melhus Fremskrittsparti ble kontaktet av Kjetil Østhus.

- Han var medlem av Fremskrittspartiet for mange år siden. Da han ringte sa han at han var medlem av Klæbu Fremskrittsparti, og at han ville melde seg på møtet. Vi var usikre på om vi skulle ta med noen fra Klæbu på vårt medlemsmøte i Melhus, sier Tiller.

Tiller sier at før hun ble klar over at Østhus hører til Demokratene, var i tenkeboksen på hvor mange pizzaer som skulle bestilles på Høvdingen. Nå blir det altså ikke pizzaspising med Demokratene på Restauranthuset Høvdingen.

Medlemsmøtet skulle ikke ha noe bestemt tema ifølge Tiller, og skulle legges opp ved at medlemmene kunne ha en samtale med stortingsrepresentant Bjørnstad. Før Tiller ble klar over at Demokratene ønsket å ha en demonstrasjon, inviterte hun Trønderbladet til å ta turen innom Fremskrittspartiets møte på Høvdingen.

Når det gjelder Demokratenes støtteaksjon for Sylvi Listhaug, ønsker Tiller ikke å kommentere det.

Benekter medlemsskap i Klæbu Frp

- Stemmer det at du presenterte deg som medlem av Klæbu Frp da du ringte for å høre om dere kunne komme på møtet?

- Nei, det stemmer ikke. Jeg presenterte meg ikke som noen. Men det stemmer at jeg har vært medlem i Melhus Frp tidligere, sier Østhus.

Østhus har fått beskjed av Melhus Frp at de ikke er velkommen på medlemsmøtet.

- Jeg må diskutere med gjengen hva vi skal gjøre med stuntet, men det kan hende vi tar turen uansett. Vi har jo lyst å hedre en Frp-politiker. Dessuten har jeg et par personer som er potensielle medlemmer for Frp, forteller Østhus.