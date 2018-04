Strålende vårvær i vente

Nyheter

Meteorologisk institutt har kommet med en værmelding som inneholder en ting: sol og atter sol. De kommende dagene ventes det sol fra skyfri himmel. Temperaturmessig ventes det riktig så vårlige grader med 8-12 grader midt på dagen.

- Det er på tide, sier Erlend Skarsem som tirsdag ettermiddag sitter på en benk i Lenavegen i Melhus sentrum sammen med Tine Nordvåg.

Begge to har på joggesko, og Tine forteller at det ble så varmt at det var mulig å ta av seg ytterjakka en periode.

Framover kan det bli flere dager med joggesko og tynn ytterjakke. Fra tirsdag kan det bli litt skyet, men enda høyere temperaturer. For Kotsøy målestasjon meldes det for neste tirsdag hele 14 grader og enda varmere utover i neste uke. Klokka 18 ble det målt 6,3 grader på Kotsøy, mens det ble målt 8,9 grader på Skjetlein.

Midt i varmebølgen kan vi nevne at snittemperaturen siste 30 døgn er -2,7 grader. Kaldest siste 30 døgn var det 15.mars, og da ble det målt -19,7 grader på Kotsøy. Det er fortsatt store mengder snø i fjellet, og skiføret er brukbart.