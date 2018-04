Sjåfør fikk 20.100 kroner i overlastgebyr

Nyheter

Under en kontroll Statens vegvesen hadde i Melhus på mandag, viste det seg at en lastebilsjåfør hadde 4300 kilo last for mye. Resultatet ble et overlastgebyr på 20.100 kroner.

Se opp for store hopp på veien Når våren faktisk nærmer seg, begynner veiene å få kraftig telehiv og store sprekker.

- Kontrollen var på Åsvegen og i Melhus sentrum. Vi rakk ikke å kontrollere så mange fordi det gikk med så mye tid med den ene vi stanset, sier fagleder Jan Ivar Moen i Statens vegvesen.

Lastebilen som ble stoppet, ble benyttet til massetransport. Moen forteller at ingen som har overlast, får kjøre videre.

- Etter at lastebilen ble stanset, ble den tatt med tilbake til kontrollstasjonen der den ble veid. Lastebileiere fikk gebyr og må laste ned, sier Moen.

Nå i vårløsninga har vegvesenet ekstra fokus på overlast for å unngå skader på veier. Veiene har allerede både telehiv, hull i asfalten og oppsprukken asfalt og Moen sier at overlast kan føre til enda flere skader på veiene.

Sperreskilt på Kvålsbrua er blitt kjørt ned flere ganger Statens vegvesen er oppgitt over at hindermarkeringene på Kvålsbrua er blitt kjørt ned, og at folk kjører på rødt lys.

I tillegg poengterer Moen at dersom noen får kjøre med overlast, vil det virke konkurransevridende sett ut fra dem som kjører lovlydig. Også to lastebiler i Tiller-området ble stanset med overlast. Ett annet moment Moen nevner, er at et kjøretøy med overlast kan utgjøre en trafikkrisiko.

Framover kommer Statens vegvesen til å følge ekstra nøye med.

- Det er mye massetransport i Melhus,og vi har derfor målrettete kontroller der. Vi kommer til å ha flere kontroller i Melhus, sier Moen.