Barn samler inn brukte batterier

Over 13.000 fjerdeklassinger fra hele landet skal ut på batterijakt, og den startet mandag denne uka. Blant skolene som deltar er Brekkåsen skole som gikk rundt på Gimse mandag kveld, Budal oppvekstområde, Børsa skole, Flå skole og barnehage, Lundamo skole og barnehage, Nypvang skole og Viggja oppvekstsenter.

I løpet av tre uker skal 13.000 fjerdeklassinger fra hele landet konkurrere i å samle brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Miljøagentene arrangerer Batterijakten for sjette gang denne våren. Målet for konkurransen er å gjenvinne mest mulig brukte batterier og bidra til et større miljøengasjement og bevisstgjøring i skole og lokalsamfunn.

Batterijakten er et samarbeid mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, Batteriretur og Varta.

