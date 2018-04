Vil at kommunen skal vurdere å kjøpe tomt bankbygg

Nyheter

Under tirsdagens kommunestyre fremmer Anja Sterten på vegne av Melhus Arbeiderparti en interpellasjon om det tomme bankbygget på Lundamo. Trønderbladet har tidligere skrevet at Lundamo Arbeidersamfunn ønsker at kommunen kjøper det tidligere sparebankbygget i Lundamo sentrum og gjør det om til et frivillighetens hus.

Innspillet fra Lundamo Arbeidersamfunn ble behandlet på årsmøtet til Melhus Arbeiderparti, og fikk oppbacking.

Bygget har stått tomt lenge, og har vist seg tungt å selge.

Nå foreslår altså Arbeiderpartiet at rådmannen utreder hva det vil koste å kjøpe det tidligere bankbygget, og gjør det om til et frivillighetens hus som også har plass til en ungdomsklubb. Den kommunale ungdomsklubben holder til i et bomberom. Arbeiderpartiet ønsker også at rådmannen utreder mulige driftsformer for et frivillighetens hus.

- Frivillighetens Hus er et sted hvor ungdom, lag og organisasjoner samarbeider om økonomi, ledelse, aktiviteter og lokaler, foreslår Arbeiderpartiet.