Må bytte komitéleder for å unngå brudd på reglementet

Tirsdag kommer permisjonssøknaden til Guro Angell Gimse (H) opp igjen i Melhus kommunestyre.

Sitter på Stortinget

Som tidligere omtalt har Gimse bestemt seg for å søke om permisjon fra vervet i kommunestyret, formannskap og utvalg fordi hun sitter fast på Stortinget mens Linda Hofstad Helleland er statsråd. Gimse ble vararepresentant etter stortingsvalget, og den første tida meldte hun forfall til de møtene hun ikke kom på.

Brøt reglementet

Trønderbladet har tidligere omtalt at i henhold til reglement for de politiske komiteene i Melhus, kan komitélederne ikke sitte i formannskapet. Likevel har de møtt flere ganger, og det var også tilfellet under formannskapsmøtet tirsdag i forrige uke. Da møtte Berit Wold Fjelle (Ap) som erstatter for Guro Angell Gimse. Wold Fjelle er leder for komité for oppvekst og kultur. Den andre komitélederen som har møtt flere ganger, er Mikal Kvaal (H) som er leder for komité for teknikk.

Nå foreslår valgnemnda at komitéleder Wold Fjelle innvilges permisjon mens hun sitter i formannskapet, og at Einar Gimse-Syrstad rykker opp som komitéleder.

Andre gang

Kommunestyret skulle tidligere i år behandle permisjonssøknaden til Gimse, og kom fram til at saken burde utredes en gang til nettopp med bakgrunn i om komitéledere kan sitte i formannskapet når reglementet sier noe annet.

Ved forfall til formannskapet kan det ikke velges en hvilken som helt vararepresentant for å unngå komitéledere, og de tre samarbeidende partiene Ap, H og KrF ble enige om en varaliste etter valget. Følgen av at Gimse søker permisjon er for øvrig at Høyre mister en plass i formannskapet og at Arbeiderpartiet får en ekstra plass.

Saken skal behandles på kommunestyret i tirsdagens møte. Permisjonssøknaden til Gimse fører også til andre endringer som i kommunestyret og i brukerutvalget for AtB.