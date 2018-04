Forandring i vente for Melhustorget

Nyheter

Trønderbladet var først ut med å fortelle at eierne planlegger å rive Melhustorget. Nyheten vakte stor oppsikt ettersom Melhustorget har vært et kjøpesenter i dalen i flere tiår.

Melhustorget kan bli revet Eierne planlegger å rive Melhustorget, og erstatte det med flere bygg der butikkene er i første etasje.

Eierne planlegger å erstatte kjøpesenteret med flere bygg der det er butikker og restauranter i første etasje og leiligheter i de neste etasjene.

Melhustorget er blitt utbygd i flere etapper. En av dem var i 2004.

Butikker flytter i telt Tirsdag starter en nesten tre måneder lang telttilværelse for butikkene Ringo, Wagner og Art & Wear på Melhustorget. - For første gang i mitt liv skal jeg drive teltbutikk, sier en optimistisk Solfrid Pettersen i lekebutikken Ringo.

Melhus sentrum står en ny runde med hektisk byggeaktivitet. Her kan du ta en titt på hvordan det så ut i Melhus sentrum for 20 år siden. Under krigen ble det bygd flere militærleire i Melhus, og først på 1990-tallet forsvant leirpreget fra Melhus sentrum.