For tidlig å bytte dekk

Mange planlegger å skifte fra vinterdekk til sommerdekk i disse dager. Men våren har ikke festet seg i Norge, advarer forsikringsselskap.

Meteorologene melder om minusgrader om natta i neste uke mange steder i landet, også i Sør-Norge.

- Godt veigrep og sikkerhet kommer før alt annet. Selv om det kanskje ikke ligger snø og is på veien på dagtid der du bor og kjører, kan det være en nærmest usynlig isfilm og underkjølt veibane, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i en pressemelding fra forsikringsselskapet If.

- Derfor er det viktig å følge med på vær og føreforhold framover. Hvis du legger om dekkene, vær oppmerksom og la bilen stå dersom det ikke er forsvarlig å kjøre. Du som sjåfør er den nærmeste til å vurdere dette, og kjøretøyforskriften slår dessuten fast at det er ditt ansvar, sier han.

Utforkjøring på Rødde Snøbygene har gitt glatte veier.

I kjøretøyforskriften står det at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.»

Hvis kjøreforholdene gjør det nødvendig, er det også lov å bruke piggdekk, selv om de egentlig skal av fra og med første mandag etter 2. påskedag.

Snøfallet gir trafikale problemer Vogntog står fast i Soknedal og Røddevegen var ikke kjørbar.

- Det lureste nå er å følge godt med på hvordan været utvikler seg framover. Dersom varmen kommer for fullt, er det viktig å få av vinterdekkene. Grunnen er at gummiblandingen i vinterdekk er laget for kaldt vær, og blir for myk når det er godt og varmt. Vinterdekk og sommerdekk har dessuten ulik konstruksjon av mønstre for å sikre veigrep og motvirke vannplaning. Feil dekk på bilen kan være fatalt ved en oppbremsing. Kjøreegenskapene til dekkene må være tilpasset årstiden, sier Sigmund Clementz i If.

Fakta: Fra vinterdekk til sommerdekk· Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

Dekk på bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm.

Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i tiden fra og med 1. november til og med mandag etter 2. påskedag.

I tilsvarende periode skal dekk på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg ha mønsterdybde minst 5 mm.

I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravene til mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april.

Dette gjelder likevel ikke bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.

Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra dette forbudet.

Kilde: Kjøretøyforskriften