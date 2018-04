Statsstøtte skal skape store verdier i Budal og Forollhogna

Nyheter

Prosjektet er et samarbeid mellom Budal bygdeutvikling, Forollhogna nasjonalparkstyre og lag og foreninger i Budal. Målet er å øke verdiskapningen og løfte frem og profesjonalisere turismen i Budal, som er en inngangsport til Forollhogna nasjonalpark.

Prosjekt over fire år

Nå har prosjektet fått 780 000 kroner i støtte fra den nasjonale tilskuddsordningen «Villreinfjellet som verdiskaper». Totalbudsjettet for prosjektet er knappe 1,6 millioner kroner over en fireårsperiode.

Et viktig mål er at verdiskapningen skal øke for Budal, som allerede i dag har et relativt stort besøk av turister.

Prosjektet ble startet for alvor etter jul, med et oppstartsmøte. Der ble lag, foreninger, grunneierlag, veilag og andre interessenter invitert. Interessen og entusiasmen var stor, og de etablerte tre delprosjektgrupper under dette møtet.

Tre hovedmål

Prosjektet har nemlig tre hovedmål:

De skal utvikle et informasjonsknutepunkt i Budal sentrum. Denne skal være bemannet i sommermånedene. De skal skape og videreutvikle nye turmål. Stien opp til toppen av Forollhogna er godt kjent og tråkket opp. Å få turistene på andre stier og oppsøke litt andre steder, er et mål for prosjektet. Parkering, skilting og rasteplasser. Nødvendige elementer for å gjøre turistene fornøyde.

Folkemøte

Prosjektgruppa ser det som nødvendig at hele bygda Budal blir engasjert i dette. Derfor inviterer de til et folkemøte i Budal flerbrukshus onsdag 11. april. Her skal de gi informasjon om prosjektet, og hva de har gjort frem til nå. Her kan folk komme med innspill, og de ønsker og håper på en god og fruktbar diskusjon rundt prosjektet og målene de har.