Populær fritidsaktivitet er forbudt

Mange tar gjerne en tur om våren til Trondheimsfjorden for å fiske sjøørret, og det er fine fiskeplasser ikke langt unna Øysand.

Imidlertid har bestanden av sjøørret gått så kraftig tilbake at den er fredet i elver som Gaula. En viktig årsak til at sjøørreten sliter, er at mange ørretbekker er ødelagt av forurensning og fysiske inngrep som kanalisering, rørlegging og tilslamming.

Flere steder langs Gaula er det utført opprydding for å gi sjøørreten bedre gyteforhold, og Statens vegvesen satte inn tiltak da Miljøvernforbundet slo alarm da det viste seg at ørreten ikke kom seg opp i bekker i anleggsområdet for E6 i Melhus.

Fylkesmannen minner om at det ikke er lov å fiske etter sjøørret i sjøen, og at dette også gjelder Trondheimsfjorden. Forbudet gjelder fra 1. mars til 30. april, og det er altså ikke tillatt å fiske med stang og håndsnøre fra land eller båt.