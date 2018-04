Nye bøter på Rødde

Nyheter

Nok en gang har Utrykningspolitiet hadde laserkontroll på Rødde, og heller ikke denne gangen var det prikkfri kjøring. Politiet melder at to fikk forelegg for å ha holdt for høy hastighet i 60-sona.

Høyeste hastighet var 73 km/t.

Under den forrige kontrollen fikk sju fartsbøter, og den kontrollen var på onsdag. Tirsdag skrev UP ut tre bøter.

Røddevegen og Åsvegen er hyppig brukt som omkjøringsvei for dem som vil unngå E6 eller som kommer fra Rosten-området.