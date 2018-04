Se opp for store hopp på veien

Nyheter

Det kan nærmest gå på helsa løs om en ikke ser de store telehivene som er i ferd med å utvikle seg på veiene. Ett av stedene det er ille, er på fylkesveg 708 på Hølonda. Der er sprekkene godt synlige, og ett telehiv er så stort at kjøretøyet kan bli kastet opp for så å smelle ned i veien.

Statens vegvesen har fått mange henvendelser om at veier er i dårlig forfatning, og uttaler på sin nettside at de følger med på tilstanden på veinettet ekstra godt.

Årsaken til den utfordrende tilstanden er at den kalde vinteren har gitt mye tele i veiene. Telen har satt seg dypere enn normalt, og følgen er sprekker i veiene, ujevne dekker og grusveier som nærmest går i oppløsning når det blir mildere i været.

Vegvesenet varsler at de ikke vil gjøre utbedringer før teleløsninga er over, og at det i stedet er aktuelt å gjøre avbøtende tiltak som nedsatt fartsgrense, nedsatt aksellast og skilting.

Mye telehiv på fylkesveiene Her og der på fylkesveiene står det skilt som advarer bilistene om telehiv, og spesielt ille er det i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun.

Hvis du lurer på hvorfor Trøndelag har så svingete veier med dårlig dekke, har vegvesenet denne forklaringa: - I Trøndelag har vi 6000 kilometer fylkesvei. Store deler av veinettet bærer preg av at det ikke er bygd etter dagens standard.

Fylkespolitikerne har bevilget penger til utbedringer, og vegvesenet har prioritert hvilke strekninger de mener bør oppgraderes.