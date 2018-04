Lerdrapet: Riksadvokaten anker ikke

Nyheter

- Vi godtar dommen, og det er ikke mer å si om det, sier statsadvokat Per Morten Schjetne.

Statsadvokaten la fram påstand om forvaring og ikke fengselsstraff da Frostating lagmannsrett behandlet anken fra den nå 28 år gamle melhusmannen som ble dømt for å ha stukket Råger Holte (38) med bajonett over 100 ganger. I retten omtalte statsadvokat Schjetne drapet som brutalt og grusomt. De sakkyndige mente at det var gjentakelsesfare.

Frostating lagmannsrett kom i motsetning til Sør-Trøndelag tingrett, fram til at melhusmannen skulle dømmes til fengselsstraff. Dommen lød på 14 års fengsel. 28-åringen har anket til Høyesterett.

Råger Holte ble funnet drept 25. januar i fjor,og kompisen tilsto i lagmannsretten at han drepte Holte. I lagmannsretten hevdet melhusmannen at han drepte kameraten i selvforsvar, og forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig mente at tiltalte burde frifinnes. Juryen fant melhusmannen skyldig.

Holte ble stukket mellom 100-150 ganger, og ble også stukket med bajonetten etter at han var død. Den tiltalte dro fra huset på Ler der Holte lå død på stua, og han ringte ikke etter hjelp. I tingretten nektet tiltalte å forklare seg.

Anke blir det altså ikke fra Riksadvokatens side. Statsadvokat Per Morten Scjetne anbefalte riksadvokaten om å godta dommen, og Schjetne sier til Trønderbladet at riksadvokaten har godtatt forslaget og dermed dommen på 14 års fengsel.

- Vi tar dommen til etterretning, og mer vil jeg ikke si om dette, sier Schjetne.

Schjetne opplyser at det ikke er noen automatikk i at Høyesterett vil behandle anker fra lagmannsretten. I første omgang skal et ankeutvalg ta stilling til anken fra lagmannsretten. Den drapstiltalte har slik Trønderbladet tidligere har omtalt, anket til Høyesterett.

- Det vanlige er at anken nektes fremmet, sier Schjetne.

Først i mai kan det være klart om Høyesterett tar ankesaken etter Lerdrapet opp til behandling, opplyser Schjetne.

28-åringen anket i fjor en gang til Høyesterett da han nektet å sitte i varetekt, og Høyesterett avviste anken slik at han fortsatt ble sittende i varetekt. Han ble pågrepet 25. januar i fjor, og har sittet i varetekt siden da.