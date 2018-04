Her kan du se ny E6 fra Kvål til Melhus sentrum

Nyheter

Under folkemøtet Nye Veier arrangerte i Melhus rådhus onsdag kveld, ble den splitter nye filmen som viser ny E6 mellom Kvålsdalen og Melhus sentrum vist fram. Filmen er laget av Rambøll for Nye Veier. Hvis du klikker på lenka, kommer du til en nettside der en kan åpne filmen. Det kan ta litt tid før filmen kommer i gang.

Her kan du se filmen

Strekninga er på sju kilometer, og er kostnadsberegnet til 700 millioner kroner. Under folkemøtet gjentok Nye Veier lovnaden om at byggestarten blir sommeren 2019. Utbyggingssjef Lars Bjørgård sa at byggestarten avhenger av om styret i Nye Veier prioriterer byggestart neste sommer, at veiutbyggingsavtalen vedtas i april, at bompengesøknaden går gjennom Stortinget i høst og at Melhus kommunestyre vedtar reguleringsplanen før sommerferien.