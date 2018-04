Nyheter

Tirsdag morgen går trafikken sakte over Heimdalsmyra og retning Klett. Årsaken skal ifølge Vegtrafikksentralen, være at et kumlokk er blitt skiftet. Mens skiftinga pågikk, var det manuell dirigering.

Ifølge Vegtrafikksentralen er den manuelle dirigeringa avsluttet. Klokka 07.48 var det fortsatt lange køer ut av Trondheim.

