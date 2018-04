Kjølig aprilluft

Nyheter

April startet med kjølige netter og morgener, og i dag er det atter en kald start på dagen. På Kotsøy ble det klokka 07 målt -10,2 grader.

Gjennomsnittstemperaturen for mars for målestasjonen Kotsøy var -5,1 grader, mens den var -0,4 grader for mars i fjor. Kaldest i mars i år var 1. mars, og da ble det målt -25,6 grader.

Enda kaldere i dag Den første vårdagen er det målt -25,1 grader på Kotsøy, og kaldgufset fra sibir fortsetter.

Meteorologisk institutt har tro på at mer vårlig luft er i vente, og fra onsdag skal det bli varmegrader i alle fall midt på dagen. Temperaturen er ventet å øke utover i uka. Torsdag og fredag ventes det nedbør, og denne kan komme som snø i høyereliggende områder. Meteorologisk institutt melder at det blir solrikt i dag og i morgen, og fint vær fra lørdag og i alle fall til og med neste onsdag.