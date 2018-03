Stressede og irriterte bilister ringer ned politiet

Nyheter

Onsdag ettermiddag fikk politiet én av mange henvendelser fra trafikanter om at bilen foran kjører mye midt i veien. Denne gang kom meldinga fra Singsås.

- Vi merker oss at folk er stresset og irriterte, og at det er lav terskel for å ringe politiet. Henvendelser kommer fra overalt, men spesielt fra fylkesveg 30 og E6. Det er mange hyttefelt oppover dalen, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at politiet undersøker når det kommer henvendelser om trafikkatferd, men at det som oftest viser seg ikke å være rusatferd.

- Bilister må tenke på at det er mye folk som på påskefjellet, og at det er mye ferdsel langs veiene. Vi oppfordrer folk om å være tålmodige. Prøv å roe ned og være smidige,og beregn ekstra tid fordi mange skal forflyttes, sier Engen.

Rådet fra operasjonslederen er at folk må tenke på at det kan ta lenger tid enn forventet å komme seg til hytta. Det ventes også stor utfart siden det er fint påskevær.