Stor utfart og noen skader i påskefjellet

- Vi kom nettopp ned en med ryggskadd pasient, sier Trygve Eggen i Melhus Røde Kors hjelpekorps.

Sammen med Inger Lise Devle hadde han vakt i Røde Kors-hytta ved Svarthåmmår'n på Hovin. Svært mange har vært på tur i dag ettersom været har vært utrolig bra.

- I går fikk noen en sårskade. Det har vært noen mindre skader, forteller Eggen.

Eggens råd er at folk er oppmerksomme på snøforholdene denne påska.

- Om natta er det såpass kaldt at det blir skarpt føre om morgenen og gjennomslag på ettermiddagen. Øverst er det 10-15 centimeter med skare, og så er det sukkersnø under. En skal også tenke på at hengeskavlene er der og at de er lette. En trenger ikke å klive opp i dem, sier Eggen.

Røde Kors har beredskap I påska stiller frivillige opp for å hjelpe dem som er uheldige i påskefjellet eller som vil besøke Røde Kors-hytta.

Sør-Trøndelag Røde Kors melder om tre rapporterte skader i påskefjellet, og alle tre har vært ute i terrenget. Utfarten beskrives som høy.

- Det er ikke mange påsker vi har hatt slik vær som vi har nå, sier Eggen.