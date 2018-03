Ville gjerne prøve ski

Nyheter

– Det er første gangen jeg går på ski. I Syria er det ikke så mye snø, sier Mahoud Osso.

Ut i sporet

Skibindingene var en av utfordringene, og Osso får hjelp av daglig leder Trude Heggdal i Frivilligsentralen i Midtre Gauldal. Deretter går Osso bortover til ei gruppe som allerede har prøvd seg i løypene på Frøset stadion.

– Deltakerne var så ivrige etter å prøve seg i skisporet at det fløy ski og staver om hverandre, forteller Heggdal. Hos gruppa som hadde gitt seg i kast med skigåing, var humøret på topp.

Om å kle seg

Sist søndag arrangerte Frivilligsentralen og Lions Club aktivitetsdag på Frøset stadion på Støren, og deltakerne fikk både prøve ski, matrast utendørs og skiftende værforhold.

– Da deltakerne kom, tok vi opp at de måtte ha på seg lue og votter. Ikke alle var like flinke til å kle seg. Det blir vel en erfaring de kan ta med seg til neste gang. Det var for øvrig så mye vind at lavvoen vi satte opp, blåste ned, sier Heggdal.

På forhånd var invitasjonen gått ut til flyktninger og innvandrere, og Heggdal sier at en slik aktivitetsdag også er aktuell for nordiske borgere som ikke har prøvd seg på skigåing før.

30-40 møtte opp, og stemninga var god. Her var det ingen sure miner selv om det var litt kald vind og snøbyger truet i det fjerne. Grillmaten var sponset av Norsk Kylling og Rema 1000, og øvrige utgifter var dekket av Lions.

Initiativ

– Aktivitetsdagen kom som et resultat av at kommunen tok opp hva organisasjoner kan gjøre for å fremme integrering. Kommunen har vært en viktig samarbeidspartner. Selv er jeg veldig interessert i friluftsliv, og mitt bidrag vil da naturlig nok være å tilby et opplegg der innvandrere kommer seg ut, sier Lions-medlem Dag Ole Ward.