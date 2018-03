Nyheter

- Påskeegg må være godteri, sier Torill Beate mens hun hjelper ungene Vida og Sverre med å fylle smågodt i poser inne på Rema 1000 Melhus torg.

Både Torill Beate og Thomas, som ikke er så ivrig på å få etternavnet sitt i avisa, understreker at de kjøper frukt av og til og at innkjøpet av smågodt er som ellers i året.

- Jeg vil helst ha godteri i påskeegget i stedet for frukt, men det er jo godt med begge deler, sier Vida.

Småfrukt

Coop Extra Melhus melder om enorm interesse for smågrønt i løsvekt. Over fire tonn ble solgt i nesten 400 Coop Extra-butikker før palmehelga, opplyser Coop i ei pressemelding. Butikksjef Vebjørn Skjærvold var på påskeferie da Trønderbladet stakk innom butikken, men forteller i pressemeldinga at mange kunder er opptatt av å velge sunt. Frukt- og grøntsalget er oppadgående, og samtidig er butikksjefen tydelig på at det skal være lov å kose seg med sjokolade i påska.

Butikksjef Mette Storås hos Eurospar på Melhustorget merker at folk ønsker å handle inn litt ekstra til påske.

- Vi har 40 prosent tilbud på frukt og bær, mens smågodtet koster 9,90 kroner, sier Storås.

Ikke bare smågodt

Europris som også holder til i Melhustorget, har ikke frukt og grønt, men derimot smågodt.

- Vi har fruktskål som står framme hele tida, sier Racel Valsjø Andersen som er i butikken sammen med Monica Valsjø for å handle inn til påskeeggene.

Valsjø Andersen forteller at de handler inn godteri, men at de også legger småting som ikke er sjokolade og annet godteri, i eggene.

- Påskeeggene trenger ikke å være helt stappfulle, sier Valsjø Andersen.