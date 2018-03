Brann i vogntog skapte lang kø på E6

Nyheter

Onsdag ettermiddag sto trafikken nærmest helt stille på E6 fra Melhus og sørover. Mange har vært på jobb fram til i dag, og kan nå endelig ta påskeferie.

Årsaken er at det oppsto brann i et vogntog på E6 ved Kvål. Det meldte politiet på Twitter klokka 11.53. Klokka 13.59 skrev politiet at det fortsatt pågår berging av vogntoget.

- Det danner seg lange køer i begge retninger ettersom det kun er et felt åpent og politiet driver trafikkdirigering, skriver politiet på Twitter. Vogntoget står i sørgående kjørefelt.

Vegtrafikksentralen minner om at det er mulig omkjøring via Klæbu og ned til Ler.