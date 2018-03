Ledigheten ned åtte prosent i Trøndelag

Nyheter

I mars er det registrert 5.201 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 449 færre enn på samme tid i fjor, som gir en nedgang på åtte prosent. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. I tillegg er 1.644 personer i arbeidsmarkedstiltak. Denne gruppen utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken, og dermed er bruttoledigheten i Trøndelag 2,8 prosent.

- Det lave ledighetsnivået fortsetter, faktisk har er det nå litt lavere enn hva vi har beregnet i våre prognoser for 2018. Samtidig registrerer vi at det er mange ledige stillinger å søke på. Dette er godt nytt for de som leter etter jobb, sier regiondirektørBente Wold Wigum i Nav Trøndelag i en pressemelding.

Normal ingeniørledighet

Ledigheten går ned blant både menn og kvinner i så å si alle aldersgrupper. Unntaket er blant kvinner under 19 år, men også her er andelen ledige lav, med 1,1 prosent. Ledighetsnedgangen gjør seg også gjeldende i nesten alle yrkesgrupper, bortsett fra i akademiske yrker og serviceyrkene, som har en svak økning. Innenfor helse, pleie og omsorg er nivået uendret.

Størst ledighetsreduksjon er det blant meglere og ingeniører, med henholdsvis -28 prosent og 25 prosent færre ledige. Det var i mars registrert 362 ledige innenfor ingeniør og IKT, som tilsvarer et normalt ledighetsnivå for denne yrkesgruppen.

Færre ledige i Melhus

I Melhus er arbeidsledigheten på 2,1 prosent, mens den er 2,2 prosent i Midtre Gauldal. Samenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 5 prosent i Melhus og en økning på 25 prosent i Midtre Gauldal. I rene tall betyr det 12 færre arbeidsledige i Melhus og 16 flere i MIdtre Gauldal. Blant bykommunene i Trøndelag har Namsos lavest ledighet, med 1,7 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,2 prosent, Levanger og Trondheim med 2,3 prosent, og Steinkjer og Verdal med 2,6 prosent.

Lierne har størst ledighetsnedgang med -76 prosent, som tilsvarer 19 personer. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten i bygdas bakeri er gjenopptatt. Hemne har også solid nedgang med -56 prosent og Verran med -54 prosent, som tilsvarer 22 personer. Verran har nå et ledighetsnivå på 1,7 prosent.

- Verran har i lang tid hatt et ledighetsnivå på rundt 3 prosent, men ser nå ut til å være i en positiv utvikling. Hovedforklaringen her er at industrien går godt, sier Wigum. Kommunene med høyest ledighet i mars er Meldal og Frøya, med henholdsvis 3 prosent og 3,3 prosent ledige. I Røyrviker det ikke registrert noen ledige i mars.

2,5 prosent ledige i landet

På landsbasis ble det registrert 300 flere helt ledige i mars. Ledigheten ligger nå på 2,5 prosent. Bruttoledigheten, som også omfatter arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, gikk ned med 300. Ved utgangen av mars var det registrert 68.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 12.500 sammenlignet med mars i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,9 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent.

– Vi må tilbake til begynnelsen av 2009 for å finne like lav registrert arbeidsledighet, målt som andel av arbeidsstyrken. Vi ser nå tegn til at ledighetsnivået er i ferd med å stabilisere seg, og vi venter at antall helt ledige vil falle saktere framover enn det vi har sett det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NTB.