Ber skiløpere holde seg unna rein

Vår betyr drektige dyr, og Fylkesmannen i Trøndelag ber folk om å tenke på at reinsdyrene er i en sårbar periode mens simlene er drektige. Dette gjelder både tamrein og villrein.

- Snøkledde påskefjell er forlokkende for mange, og snart drar mange av oss opp i fjellet. Men det er viktig å huske at vi må vise hensyn til sårbart dyreliv. Reinen er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser og fredelige turgåere kan utløse panikk og flukt hos dyra, skriver Fylkesmannen på sin nettside.

Både i Midtre Gauldal og Melhus er det rein. Fylkesmannen viser til at rein har svært god luktesans, og at den kan lukte folk på lang avstand om vindretningen er riktig.

Rådet fra Fylkesmannen er at dersom en treffer på reinflokker, at en skal ta hensyn til vindretningen og unngå unødige forstyrrelser.