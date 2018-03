17,5 minusgrader i Soknedal i morges

Nyheter

Mange steder var det en kald start på morgenen, og det ble målt vinterlige temperaturer ved målestasjonene. I Soknedal ble det målt -17,5 grader klokka 08, mens det var -16,2 grader klokka 07 på Kotsøy.

Nesten 20 kuldegrader i morges Den milde vårlufta lar vente på seg, og i morges ble det målt nesten 20 minusgrader på Kotsøy.

Værvarselet er svært oppmuntrende - det er rett og slett sol og svakt vind. Langtidsvarselet viser at det er godvær i vente i mange dager framover. For i dag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag melder Meteorologisk institutt at det vil bli strålende solskinn. Første påskedag blir det også sol, men det kan også bli noen skyer. Fra mandag ventes det gråvær, men ikke nedbør.

Noen gruer seg til våren Ikke alle er like glade for at det tross alt går mot mildere tider værmessig sett.

Meteorologisk institutt minner om at det kan være lurt å beskytte hud med solkrem og øyne med solbriller når vi er utendørs.