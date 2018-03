Nyheter

Politiet fikk natt til mandag klokken 00.55 melding om at en bil hadde kjørt av veien og lå på taket på Brekkåsen i Melhus. Alle nødetater rykket ut til stedet.

- Da patruljen kom fram hadde alle ungdommene i bilen kommet seg ut og ingen var skadet etter utforkjøringen. Det er utrolig at det gikk bra, for ting tyder på at bilen hadde høy fart, opplyser operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

Mens de fleste personene hadde forlatt stedet da politiet kom, sto en 20 år gammel mann igjen ved bilen, som forøvrig var uregistrert.

- Føreren ble innbrakt til arresten og vi fikk sikret prøver. Han mistenkes for kjøring i påvirket tilstand. Førerkortet ble beslaglagt og han anmeldes for forholdene, sier Lægdheim.

Politiet skal også ifølge operasjonslederen ha lokalisert de resterende personene fra bilen i et bolighus i området.