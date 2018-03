I påska stenger to trønderske lensmannskontor

Nyheter

1. april stenger lensmannskontorene Leksvik og Bjørnør (Roan og Osen). Dette er en del av nærpolitireformen.

Leksvik og Roan ligger innen Fosen tjenesteenhet som har kontor på Brekstad, Rissa og Åfjord. Også Melhus lensmannskontor skal legges ned, men det er ikke klart når det vil skje.

Nye lensmenn er blitt ansatt Trøndelag politidistrikt har fått to nye lensmenn, og tidligere ansatt ved Melhus lensmannskontor er en av dem.

To politikontakter

Førstebetjent Rune Krokdal i Fosen er utpekt som politikontakt for Indre Fosen kommune, mens lensmann Rune Halvorsen i Fosem er utpekt som politikontakt i Bjørnør. Denne ordningen er ny og permanent, selv om utnevnelsen er midlertidig. De endelige politikontaktene ansettes innen 1. juni.

Legger også ned i Melhus

I en pressemelding ønsker Trøndelag politidistrikt å presisere at den nye ordningen ikke vil påvirke beredskapen, selv om lensmannskontorene legges ned.

– De kommunene hvor kontor avvikles er fortsatt del av et lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt og publikum skal ivaretas på lik linje med de som bor i de kommunene hvor kontor er plassert. Det er lensmannsdistriktet/politistasjonsdistriktet som har ansvaret for de aller fleste oppgavene politiet har, blant annet innen forebygging, patruljevirksomhet og etterforskning. De skal operere i, og gjelde for, hele det geografiske området, skriver politiet i pressemeldingen.

I forbindelse med nærpolitireformen er det besluttet at det skal legges ned 126 tjenestesteder i landet. I Trøndelag politidistrikt ble det besluttet at 20 av politidistriktets 40 tjenestesteder skal legges ned, deriblant Melhus lensmannskontor. I tillegg opprettes ett nytt, på Trondheim lufthavn Værnes.

Består på Støren

Dette betyr at Trøndelag får sju politistasjons- eller lensmannsdistrikt. Et av distriktene er Gauldal politistasjonsdistrikt, bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu. Distriktet får tjenestestedene Heimdal politistasjon (politistasjon Sør), Røros lensmannskontor, Oppdal lensmannskontor og Midtre Gauldal lensmannskontor.

De andre seks distriktene i Trøndelag er Namdal politistasjonsdistrikt, Fosen lensmannsdistrikt, Innherred politistasjonsdistrikt, Værnes lensmannsdistrikt, Trondheim politistasjonsdistrikt og Orkdal lensmannsdistrikt.