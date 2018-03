Røde Kors har beredskap

Nyheter

Mange frivillige i Røde Kors står klar til å gi bistand om noen trenger hjelp etter å ha vært uheldig på tur i påskefjellet. Hjelpekorpsene har enten påskevakt på Røde Kors-hytter eller har hjemmevakt. Felles er at de rykker ut om folk for eksempel brekker foten eller går seg bort.

– Alle våre 18 hjelpekorps er i påskeberedskap, sier kommunikasjonsrådgiver Marius Sunde Tvinnereim i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Melhus

I Melhus har hjelpekorpsene påskevakt på Røde Kors-hyttene på henholdsvis Samatun og Svarthåmmåren. Røde Kors-hyttene vil ha vaktmannskaper fra palmehelga til andre påskedag.

– I snitt vil det være tre på vakt, og totalt stiller 20-25 personer opp for å ha beredskap. Til enhver tid vil det være en snøscooterekvipasje med minimum to personer på vakt, og i tillegg vil også andre være tilgjengelige, forteller operativ leder Lars Fellmann.

Rådene fra Røde Kors er at en følger med på varslingstjenester som værmelding og varsom.no når en skal ut på skitur. Dessuten har Fellmann andre gode råd.

– Så er det det gode gamle rådet om å følge fjellvettreglene, ha strøm på mobilen og ta med lykt og refleksvest slik at vi lettere kan se deg om du trenger hjelp, sier Fellmann.

Familiedag

Langfredag arrangerer Melhus Røde Kors familiedag på Samatun, og Marit Sognli Gladsø forteller at det blir aktiviteter og servering av noe å spise.

– Det er fint å ta en dagstur til Samatun om en ikke har hytte i området. Da vi arrangerte familiedagen i fjor, var det stor stemning, sier Sognli Gladsø.

Familiedagen er for alle enten en har hytte i området eller vil ta en dagstur dit. En tar av fra E6 i Lundamo sentrum og følger Lundadalsvegen.

Samatun fikk Røde Kors av TrønderEnergi, og Røde Kors har tilpasset anlegget slik at det passer for hjelpekorpsets behov. Operativ leder Fellmann forteller at anlegget er innkjørt, og at det også har plass til å huse for eksempel politiet om det er storutrykning.

Seterdalen

Den andre Røde Kors-hytta er ved Svarthåmmåren i Seterdalen, og Røde Kors pleier å organisere parkering og har kiosk for påsketuristene.

Trygve Eggen, leder i hus- og hyttekomiteen, forteller at hytta er fullrestaurert og er blitt enda mer tilpasset vaktstyrken. Firmaet Berggård Amundsen & Co har donert et komplett solcellepakke slik at Røde Kors kan lade batterier og har lys i hytta.

– Det er vi meget fornøyd med. Senere skal vi gjøre det ferdig utenfor hytta. Vi legger vekt på å ha det ryddig og ordentlig, sier Eggen.

Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal har hjelpekorpsene hjemmevakt, forteller Sunde Tvinnereim. Det gjelder hjelpekorpsene for Budal, Singsås og Soknedal. Meldal hjelpekorps har vakt på Røde Kors-hytta i Resdalen, mens Orkdal hjelpekorps har påskevakt på hytta ved Bjørkøybekk.

Fjellvettreglene

Fjellvettreglene er blitt modernisert, og der heter det blant annet at en ikke skal legge ut på langtur uten trening, at en melder ifra hvor en går, at en viser respekt for været og værmeldingene, er rustet mot uvær og kulde, ikke går alene, vender i tide og sparer på kreftene. Kart og kompass kan være nyttig å ha med seg ettersom det ikke alltid er mobildekning der en er.