De siste dagene med mildvær har ført til store oversvømmelser langs veier, gater og parkeringsplasser. Noen steder har det nærmest dukket opp små innsjøer.

Selv om de største mengdene med vann nå begynner å forsvinne, er det fortsatt store dammer rundt omkring i Melhus og Midtre Gauldal.

- Vi jobber på spreng for å ta unna vannet. Vi kjører rundt i hele kommunen med spett og hakke. Noen steder er det så store mengder at vi må bruke gravemaskin, sier fagleder for vei i Melhus kommune, Knut Forsmark, til Trønderbladet.

- Iskanter holder igjen vannet

Ifølge Forsmark er ikke dette noe nytt fenomen. Det er helt normalt med slike perioder mot slutten av vinteren.

- Dette skjer jo fordi isen og snøen smelter. Det er sjelden at kantene langs veiene blir helt brøytet og skrapet, så det er iskanter som holder igjen vannet, forklarer han.

- Er det noen områder som er verre rammet enn andre?

- Nei, det er likt over hele fjøla, men vi prøver å prioritere steder der vannet kan risikere å renne inn mot boliger. Derfor kan nok noen oppleve at de ikke blir like raskt prioritert, men vi tar ting etter hvert, sier Forsmark.

Faglederen oppfordrer folk til å passe på sine egne eiendommer gjennom vinteren.

- Det viktigste er at det ikke ligger store snømengder over sluket, hvis folk har det hjemme. Det er også viktig å åpne opp slik at vannet renner ut i grøftene, forteller han.

- Alt disponibelt mannskap ute

Også Midtre Gauldal opplever store mengder men vann for tiden. Ifølge avdelingsingeniør i Eiendom og kommunalteknikk (EKT), Anders Nordmo, er dette helt normalt.

- Det er vann over alt, men det er helt naturlig på denne tiden av året. Får vi en slik forsiktig start, skal det nok gå bra, sier Nordmo til Trønderbladet.

Kommunen har ikke fått inn meldinger om steder som har blitt ekstra hardt rammet av den raske vannsmeltingen.

- Vi har alt disponibelt mannskap ute og tar unna problemer etter hvert som de dukker opp. Foreløpig jobber vi med sluker er frosset igjen, forteller avdelingsingeniøren.

Hvordan ser det ut der du bor? Send oss ditt vannbilde på e-post til tronderbladet@tronderbladet.no eller via telefon til 934 50 100.