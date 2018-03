Inngikk forlik om tilstoppet kloakkrør

Nyheter

Sist mandag skulle Melhus kommune ha møtt blant annet Søbstad AS til rettsoppgjør etter at spillvannsledninga til Melhus kommune ble fylt med sement i 2013.

Krevde erstatning

Røret som ligger under miljøgata, ble tilstoppet med sement under spunting av Høvdingplassen. Følgen var at kloakk strømmet opp i blant annet rådhuset. Miljøgata var delvis stengt under reparasjon av skader.

Melhus kommune krevde at Søbstad AS skulle betale for reparasjon av spillvannsledninga og skadene, og det avviste Søbstad AS fordi firmaet mente at de ikke var skyld i tilstoppingen.

– Vi har prøvd tidligere å inngå forlik og har ikke kommet fram til noe. Derfor så vi ingen annen mulighet enn å ta ut søksmål, sier virksomhetsleder Jakob Storrø.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche krevde på vegne av Melhus kommune, i overkant av fem millioner kroner i erstatning. Før det ble tatt ut søksmål, hadde kommunestyret en lukket behandling av saken. Etterpå sa ordfører Gunnar Krogstad at det var tatt ut stevning mot flere parter for å være sikker på at saken rettet seg mot den rette parten. Ordføreren sa til Trønderbladet da avisa omtalte saken i fjor, at kommunen ikke kunne gi avkall på krav fordi kommunen har god økonomi.

Var berammet

Rettssaken var berammet i Sør-Trøndelag tingrett sist mandag, og det var satt av fire dager til saken. Partene var Melhus kommune, Af Aasen Bygg Søbstad AS, Fundamentering AS, Høvdingplassen AS, If Skadeforsikring, Rambøll og Søbstad AS.

– Det ble forlik i saken, og et forlik innebærer vel at ingen har tatt på seg skyld. Da må det en dom til. Melhus kommune har ikke fått dekket alle kostnadene, men brorparten. Det er alltid en risiko med en rettssak, og ikke minst når det gjelder saksomkostninger, sier Storrø.

Storrø forteller at rådmannen gjorde en vurdering der risiko ble satt opp mot kostnader, og at rådmannen kom fram til at det var riktig av kommunen å si ja til et forlik. Initiativet til forliket kom ifølge Storrø, fra motparten.

Skaden på spillvannsledninga er reparert, men ikke alle øvrige skader er utbedret, opplyser Storrø.

– Den midlertidige busslomma i Rådhusvegen er ikke satt i stand, sier Storrø.

– Sløst nok

Daglig leder Dag Søbstad i Søbstad AS vil ikke gå i detaljer om forliket, og vil ikke si hvor mye som er betalt.

– Saken er ferdig, og det er vel sløst nok penger. Vi inngikk forlik for å spare tid og penger. Forsikringsselskapene får ta seg av dette videre. Jeg vil ikke uttale meg om vi har noe skyld i det som skjedde eller ikke, sier Søbstad.