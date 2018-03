I påska skal Gauldal brann og redning ut og møte hyttefolket

Nyheter

I en ny undersøkelse blant hyttefolk oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker røykvarsleren på hytta så ofte som man bør.

– Det er skremmende å tenke på at mer enn en tredel av alle landets hytter ikke har røykvarslere som er testet på en forsvarlig måte, sier Svenn Ola Krognes, leder ved forebyggende avdeling i Gauldal brann og redning. Han understreker at røykvarsleren er den viktigste brannforebyggende innretningen man har i en hytte. For å være trygg på at varsleren fungerer til enhver tid må man teste den ofte, aller helst hver gang hytta tas i bruk. En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt et par uker før den går helt tomt for strøm. Er det en stund siden hytta var i bruk, kan batteriet ha gått tomt for strøm i mellomtiden.

Møter hyttefolket

Nå i påsken skal Gauldal brann og redning sammen med i underkant av 60 andre brannvesen i hele landet ut og møte hyttefolk for en prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en «minihytte». Denne henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må passe på for å unngå brann. Den har også et magasin for ekstra røykvarslerbatterier som alltid er lurt å ha lett tilgjengelig. Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

Skal ha røykvarsler

Feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av pipe og ildsted er de vanligste årsakene til hyttebranner. I tillegg er håndverksmessig egeninnsats er mer utbredt på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan øke faren for brann. Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. I tillegg kreves et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som gir lang utrykningstid for brannvesenet. Dermed må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.