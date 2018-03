Glatt for bussene

Nyheter

I morgentimene onsdag sliter bussen som skal til Gimse-skolene med å komme seg fram til skoleområdet. En leser forteller at bussene ikke kommer opp, og at en buss er i grøfta. Elever skal ha blitt bedt om å gå et stykke for så å ta bussen fra rundkjøringa på Gimsan.

- I dag var det ikke saltet fra Gimse og ned til Melhus. Bussen sto på tvers i Gimsebakken, opplyser en annen leser.

Leseren er oppgitt over at det ikke er blitt saltet i dag siden det er underkjølt regn i lavlandet.

- Men, når det er tørt fint vinterføre med gode minusgrader opp over -7 da saltes det for fulle mugger! I gamle dager var det snakk om at underkjølt regn og rundt 0 grader +/- var det nødvendig med salting. Nå saltes det hele tiden selv med godt vinterføre eller tørr asfalt. Før ble nemlig asfalten tørr når den ble brøytet og vi hadde minusgrader. Der det var mindre trafikk, fikk vi godt vinterføre, mener leseren.

En tredje leser forteller at det er underkjølt regn andre steder også.

Dårlig vær utsetter trafikkomlegging på Klett Snøvær og sen vår skaper vansker for Statens vegvesen som skulle sette i gang trafikkomlegging natt til onsdag.

Politiet melder at det ikke har vært trafikkuhell i distriktet.