Sperreskilt på Kvålsbrua er blitt kjørt ned flere ganger

Nyheter

Sist fredag ble Kvålsbrua åpnet for all trafikk slik at det ikke lenger var en begrensning på 7,5 tonn. For å kunne ha brua åpen etter at den ble påkjørt av en containerbil, satte Statens vegvesen opp skilt for å snevre inn veibanen. Hensikten var å få trafikken til å gå midten av brua.

I tillegg satte vegvesenet opp lysregulering for å dempe trafikkmengden på brua. Brua er fortsatt ikke blitt reparert etter at en tverrbjelke ble påkjørt.

Lå strødd utover

Da Statens vegvesen var på befaring på lørdag, oppdaget de som møtte opp at flere av hindermarkeringene var kjørt ned.

- De lå strødd utover brua eller hadde havnet i elva, skriver vegvesenet i ei pressemelding.

Nye hindermarkeringer ble satt opp, men natt til mandag var også disse kjørt ned ifølge vegvesenet.

- Det er en grunn til at vi setter opp hindermarkeringer på brua. Brua er skadet og har redusert bæreevne, og det er viktig at kjøretøyene kjører sentrisk. Det er fryktelig synd at noen ikke respekterer dette, uttaler seksjonsleder i Statens vegvesen, Arild Hamrum-Norheim i pressemeldinga.

Trosser rødt lys

Vegvesenet har også erfart at folk kjører på rødt lys om de ikke ser biler på motsatt side av brua. Dette er vegvesenet betenkt over, og henstiller om at folk tar hensyn både til lysreguleringa og til sperreskiltene som er satt opp.