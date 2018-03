Fornøyd med Sylvi Listhaugs avgang

Nyheter

- Dette tror jeg var en veldig riktig beslutning, og personlig er jeg veldig glad for at dette ble resultatet. Vi har en justisminister som har opptrådt i del saker med et negativt syn sett ut fra våre verdier. Hun er en minister som skal være et forbilde, og det har hun ikke lyktes med, sier Jan Arne Bremnes fra Melhus.

Møtte i landsstyret

Bremnes sitter for Trøndelag Kristelig Folkeparti i landsstyret, og er en av tre fra Trøndelag. Fylket har en fra sørdelen og en fra norddelen, og i tillegg møter Karin Bjørkhaug som sitter i sentralstyret. Mandag møtte Bremnes i landsstyremøtet som skulle ta stilling til et eventuelt krav om regjeringsavgang.

- Etter møtet var det et fryktelig oppbud av pressefolk, og det var mange kameralinser rettet mot oss, sier Bremnes.

Landsstyremøtet varte i fire timer, forteller Bremnes.

- Det er en grunn til at møtet varte så lenge. Alle skulle få si sitt, sier Bremnes på spørsmålet om det var et samstemt landsstyre som fattet vedtaket.

- Opptrådte negativt

Kristelig Folkeparti har vært veldig klar på at fokuset er på Sylvi Listhaug, og at partiet mener at statsministeren må ordne opp.

- Det vedtaket som Kristelig Folkeparti gjorde, var et veldig godt vedtak. Det forteller vårt syn på saken og er vår måte å få sagt ifra at det er to sider. Listhaug har opptrådt negativt ut fra våre verdier som menneskeverd og ut fra synet om at alle mennesker er like mye verd, sier Bremnes.

Da Trønderbladet ringte Bremnes tirsdag morgen da det var klart at Sylvi Listhaug går av som statsråd, var Bremnes ikke klar over at Listhaug hadde bebudet sin avgang. At Listhaug valgte å trekke seg som statsråd, mener Bremnes var den beste løsninga.

Om ryggrad

Listhaug har gått til hardt angrep på Kristelig Folkeparti, og har kalt partet for et parti uten ryggrad. Det reagerer Bremnes sterkt på.

- Dette stemmer ikke og er heller det motsatte. Jeg har sjelden opplevd et Kristelig Folkeparti så samlet og så reflektert, sier Bremnes.

Bremnes har vært med i politikken siden først på 1980-tallet, og synes saken rundt Sylvi Listhaug har vært svært vanskelig.

- Jeg tenkte at Metoo-saken med Trond Giske skulle være den vanskeligste i politisk arbeid, men saken med Sylvi Listhaug har vært en stor utfordring, forteller Bremnes.

- Hva synes du om at Sylvi Listhaug har gått rundt med et lett synlig kors rundt halsen?

- Hvis en skal behandle folk ut fra om de er kristen, muslim, ikke-kristen eller ateist, blir det ikke riktig, mener Bremnes.

Bremnes mener at Kristelig Folkeparti har gjort en grundig jobb i denne saken, og han viser til at alle som møtte i landsstyremøtet, fikk si hva de mente.

I tillegg til å sitte i landsstyret, sitter Bremnes i Melhus formannskap og kommunestyre.