Jakt og hund fenget

Nyheter

– Jeg tror det var en bitte liten nedgang i besøket, sier messearrangør Anne C.N. Bjerkenås i Fager-design som i mange år har arrangert Villmarksmesse i Melhus.

Bjerkenås er likevel godt fornøyd med årets messe som pågikk lørdag og søndag i og ved Bankhallen, og har allerede tidfestet neste års messe til 30.–31. mars. 105 utstillere deltok i år, og spennvidden var stor fra salg av jaktklær og våpen til demonstrasjon av skigardbygging og hundeutstilling. Dessuten var det aktiviteter som stor og liten fiskedam, gevirbedømming og fuglekassebygging.

– I år var det litt mer dreiing mot produkter for hytte og camping, og det så ut til å slå an, sier Bjerkenås.

Hjorteslakting, bading, hundeutstilling og spikking Dette er bare noen ytterst få av aktivitetende under helgens Villmarksmesse på Melhus. Her kan du se bilder fra messa.

Gevirdommer Oddbjørn Hogset er imponert over gevirene som ble innlevert. Blant de 25 deltakerne i klassen for norske gevir, ble det seier for et hjortegevir fra Brede i Snåsa. Dette geviret er blant de ti største registrerte i Norge, og var en opplagt gullvinner.

– Det var veldig god kvalitet på gevirene og det er artig at ungdommer kommer med gevir.Vi fikk blant annet inn gevir fra villreinjakt i Forollhogna og noen store elggevir, sier Hogset.

Hogset forteller at det kom inn bare ett gevir i klassen for det merkeligste geviret.

- Noen ganger utvikler gevirene seg merkelig, og det kan skyldes hormonforhold, gener og matforhold, forklarer Hogset.

To idrettslag fikk inntekter fra messa, og Leik IL fikk innkassere parkeringsavgifta mens Gauldal sykleklubb drev kafeen.