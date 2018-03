Hytteforeninger klager på scootervedtak

Nyheter

Flåmarka hyttelag, Flå sameie og Flå utmarkslag har gått sammen om klagebrev til Melhus kommune, og klagen går på taket på antall turer hyttefolk kan kjøre med snøscooter for å frakte bagasje til hytta. Som tidligere omtalt har komité for teknikk og miljø satt et tak på 10 turer, og det er altfor lite ifølge klagebrevet.

Ny runde

Komité for teknikk og miljø skal på torsdag behandle klagene som er kommet, og komiteen skal også vurdere interpellasjonen som Melhus Senterparti kommer med om snøscooterkjøring. Trønderbladet har tidligere skrevet om Melhus Senterparti som mener at det skal være fri snøscooterkjøring – noe komitéleder Mikal Kvaal (H) er usikker på om er mulig å gjennomføre. Til møtet har komitélederen invitert Statens naturoppsyn, fylkesmannen og Miljødirektoratet for å få luftet hva Melhus kommune kan vedta av retningslinjer for snøscooterkjøring.

- Kollektivt straffet

Ifølge klagebrevet fra hyttelaget, sameiet og utmarkslaget ble det ikke i forrige femårsperiode innmeldt ulovlig kjøring knyttet til løyveinnehaverne.

- At vi da skal bli kollektivt straffet for den påståtte ulovlige kjøringen har vi lite forståelse, heter det i klagebrevet.

De mener at hyttefolket må selv få bestemme hvor ofte de vil kjøre med snøscooter til hytta, og de mener at taket også gir begrensninger på henting av ved og rydding av stier. I klagebrevet det også at de fleste hytteeierne ikke har tilgang på strøm og derfor ikke kan ha mat og drikkevarer oppbevart på hyttene slik at dette må fraktes opp hver gang.

Andre hytteforeninger

Odalen hytteforening, Sama hytteforening, Håen hytteforening, Samsjøen hytteforening og Samsjølia hytteforening har også sendt klage på vedtaket.

Disse foreningene har sendt felles brev, og skriver blant annet i klagen at de er kjent med at det er en del ulovlig snøscooterkjøring i områdene og at det er lagt til grunn for reduksjon i antall turer pr. år.

- Det blir feil å straffe hytteeiere for at noen ikke følger lover og regler som gjelder. Det er andre instanser i samfunnet vårt som skal ta seg av ulovlig kjøring, skriver hytteforeningene.

Ifølge hytteforeningene vil det være behov for en styrke på 25 personer dersom behovet for frakt skal dekkes gjennom leiekjøring.

- Hytteeiere ønsker selv å bestemme når hytta skal brukes, og når man skal komme til og dra fra hytta, skriver hytteforeningene.