Savnet 17-årig jente har kommet til rette

Nyheter

Politiet sendte lørdag ut etterlysning etter ei 17 år gammel jente som var savnet fra Melhus. Operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt forteller at jenta bor på en institusjon på Hølonda. Hun ble meldt savnet fredag kveld, og Tiller hadde fått opplysning om at jenta forsvant torsdag.

Lørdag kveld kunne politiet fortelle at jenta hadde kommet til rette.

- Hun møtte opp på ungdomshjemmet. Der blir hun tatt hånd om av personalet, sier Tiller.

Politiet sendte ut en beskrivelse av hva jenta hadde på seg da hun forsvant.

- Hun hadde på seg gule gummistøvler, grå pysjbukse og sølvfarget boblejakke. Hun har langt og kraftig brunt hår, og er norsktalende, sier Tiller.

Operasjonslederen forteller at politiet har opplysninger om at 17-åringen ble hentet av en bil.

- Det har hendt at hun har dratt avgårde før også, men da har det vært korte turer, sier Tiller.

I området er det ingen bussforbindelse på kveldstid.

Politiet bad om at dersom folk så jenta, skulle de snakke med henne og kontakte politiet på 02800. På Trønderbladets Facebook-side var det mange som delte saken, og operasjonsleder Tiller er glad for at så mange engasjerte seg da politiet sendte ut savnet-melding.