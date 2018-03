Her kan pendlere parkere

Nyheter

Parkeringsplassen ved Melhus skysstasjon er så full at pendlere også parkerer utenfor oppmerket felt, og etter klokka 07.30 på hverdager kan det være nærmest umulig å oppdrive en ledig parkeringsplass. Fra 1. juli ønsker Melhus skysstasjon å innføre parkeringsavgift for å fjerne det daglig leder Anders Grønning og styreleder Knut Rostad karakteriserer som parkeringskaos.

Parkeringsavgift for alle pendlere i Melhus sentrum Fra 1. juli må også pendlere betale parkeringsavgift ved Melhus skysstasjon.

Satsen for enkelttimer på parkeringsplassen utenfor Melhus skysstasjon er ikke gjort kjent ennå av Melhus skysstasjon, mens månedssatsen kan bli 100 kroner, har ledelsen opplyst på en pressekonferanse.

Kom overraskende på

Ordfører Gunnar Krogstad ble svært overrasket over at Melhus skysstasjon innfører parkeringsavgift utenfor skysstasjonen, og da han møtte opp på pressekonferansen, trodde han at det ville bli gratis å parkere for pendlere de første 12 timene slik ledelsen ved skysstasjonen tidligere har opplyst.

Først da Trønderbladet spurte daglig leder og styreleder om det er slik å forstå at det blir parkeringsavgift fra første time utenfor skysstasjonen, ble ordføreren klar over at det må betales fra første minutt utenfor skysstasjonen.

I et brev til Melhus skysstasjon legger ordfører Krogstad ikke skjul på at han ble overrasket, og han har nå bedt ledelsen ved skysstasjonen om å komme til Melhus formannskap for å orientere om planene om å innføre parkeringsavgift. Første mulige formannskapsmøte er 3. april.

- Som vi alle har fått med oss; dette er ting som opptar både pendlere og andre innbyggere. Dessuten vil andre områder i Melhus sentrum bli påvirket av hvilken løsning som blir valgt. Jeg vil derfor ta dette opp til drøfting i formannskapet, skriver Krogstad i brevet.

Krogstad sier til Trønderbladet at han ønsker at skysstasjonen skal orientere formannskapet om avgiftsplanene. Han sier også at det er en misforståelse at politikere som sitter i styret for Melhus skysstasjon, også deltar i behandling av saker som berører skysstasjonen når disse sakene er i formannskap og kommunestyre.

- Disse politikerne skal melde seg inhabile da, forklarer Krogstad.

Andre muligheter

Imidlertid finnes det andre pendlerparkeringsplasser som står ledige, og som kanskje er lite kjent.

I Melhus sentrum kan en parkere gratis og utenfor tidsbegrensning i parkeringslommene i Melhusvegen (miljøgata) og i Lenavegen. Disse plassene eies av Melhus kommune, og det foreligger ingen planer om å innføre parkeringsavgift for dem.

Ved Melhustorget har Melhus kommune opparbeidet en parkeringsplass, og der er det heller ikke tidsbegrensning. Fram til 1. juli blir det gratis å stå der døgnet rundt for pendlere. Fra 1. juli blir det avgift om en vil stå mer enn 12 timer.

På Brubakken nord for Melhus sentrum er det to parkeringsplasser for pendlere. Den ene er flittig brukt, og der er det verken avgift eller tidsbegrensning.

Like ved er det en ny pendlerparkeringsplass, og denne er svært lite brukt. Den har heller ikke parkeringsavgift eller tidsbegrenset bruk.

Disse to plassene er kanskje mest egnet for bussreisende ettersom det er et stykke å gå til nærmeste togstopp.

Politikerne arbeider også for å få opparbeidet en pendlerparkering ved Hofstad næringspark (gamle E6), og denne er ventet å bli bygd samtidig som at Nye Veier bygger E6 mellom Kvål og Melhus sentrum. Nye Veier har lovt byggestart fra neste sommer.

Derimot er det ikke lenger tillatt for pendlere å stå parkert ved Udduvoll bru etter en ulykke mellom en syklist og en bil.