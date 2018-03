Dømt for sex med 14-åring

Nyheter

En mann i slutten av tenårene fra Gauldalen er dømt til fengsel etter å ha hatt sex med en 14-åring. Han tilbød ifølge dommen, jenta betaling for å ha sex med ham og han bad også jenta sende nakenbilder.

Dommen falt i Sør-Trøndelag tingrett, og lød på seks måneders fengsel hvorav halvparten er betinget. I tillegg må mannen betale 40.000 kroner i erstatning til jenta. Aktor ville også at mannen skulle betale saksomkostninger, men det slapp han. Retten har vurdert samfunnsstraff som tiltalte hadde samtykket til, men mener det er sterke allmennpreventive hensyn som tilsier at det ikke bør idømmes samfunnsstraff.

Ifølge tiltalen hadde han sex med jenta i ett tilfelle inne i et offentlig bygg og i et annet tilfelle inne på et toalett i en butikk. På mobilen hans ble det funnet fem nakenbilder av jenta. Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, erkjente han ikke straffskyld. Men han erkjente at han hadde hatt samleier med jenta. Han forklarte at han trodde at jenta hadde fylt 16 år fordi hun skal ha sagt til det ham, og at han ikke hadde funnet grunn til å undersøke nærmere om dette var tilfelle.

I retten benektet mannen at han hadde tilbudt penger til jenta, men retten viser til at det er funnet meldinger på Snapchat som viser tilbud om penger for seksuelle tjenester. I avhør har jenta forklart at tiltalte visste hvor gammel hun var og hvilken skoleklasse hun gikk i.

Det var faren til jenta som anmeldte saken i fjor vår. Retten har bemerket at tidsforløpet fra tiltalte ga sin forklaring til tiltalebeslutninga ble tatt ut, var for lang. Det gikk da over et halvt år. I retten opplyste tiltalte at han ikke har fortalt noe til foresatte eller arbeidsgiver om saken.