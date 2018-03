Villmarksmesse og kino

Nyheter

Lørdag og søndag arrangeres den store Villmarksmessa i Melhus (bildet). Arrangementet er i og ved Bankhallen på vestsida av Gaula, og tusenvis er ventet til Midt-Norges største salgsmesse. Under messa blir det i tillegg til stands, skigardkurs og aktiviteter for barn, flere konkurranser.

Blant dem er fluebindekonkurranse og offisiell agility- og agilityhoppkonkurranse. Dessuten blir det for eksempel humleforedrag og valpeshow.

Villmarksmessa Hvem fortjener pelsjegerprisen? Også i år skal fangstfolk hedres på Villmarksmessa på Melhus.

Det trondheimsbaserte bandet BEIST slapp torsdag sin nye singel «Dans Som En Idiot». Lørdag tar gruppa turen til Melhustorget. Bandet med Arne Wormdal fra Orkanger i spissen, ble for alvor kjent i fjor med låta «Råne-Ræser» . «Ståle Støggsterk» er en annen sang som mange har trykket til sitt bryst. Med morsomme tekster og fengende melodier, blir det nok god stemning i Melhus i helga.

Ellers har Gauldal NMS områdestevne med årsmøte og misjonsfest på søndag.

I Støren kulturhus har Ida Jenshus konsert på lørdag, og Støren kino kan by på filmer som «Trondheimsreisen» både fredag, lørdag og søndag. Denne filmen er satt sammen av filmklipp fra ulike tidsperioder på 1900-tallet, og det er også et glimt av The Kids. Melhus kino viser denne filmen som formiddagskino på tirsdag, og har da også en minikonsert med trondheimsviser.

Frivilligsentralen i Midtre Gauldal arrangerer swingkurs fredag og lørdag, og dette er fulltegnet.