Therese og Stian giftet seg i rådhuset

Fredag var det for første gang vigsel i Melhus rådhus etter at kommunene ble tildelt oppgaven med å vie brudepar. Først ut var Therese Aursand Konradsen (34) og Stian Mikal Finstad (36) fra Kvål.

Sammen i ti år

- Vi hadde planlagt å gifte oss på denne tida av året, og bryllupet ble en feiring av tiårsjubileet vårt, forteller det nygifte paret.

Vigselsrommet var i møterommet Thora i Melhus rådhus, og var pyntet med blomster og et pent dekket bord. For et par uker siden fikk paret beskjed om at de var det første som skulle vies i rådhuset. Bare forloverne visste om at Therese og Stian skulle gifte seg i dag fredag.

- Vi ville ha et enkelt bryllup, og vi hadde bestemt oss for å ha borgerlig bryllup, forteller Therese.

– Fin seremoni

Begge forteller at de syntes det ble en fin seremoni, og at de var godt fornøyd med å ha ordfører Gunnar Krogstad som vigselsmann. Krogstad var for anledninga kledd i mørk dress og hadde på ordførerkjedet. Ordføreren er utdannet jurist, og praktiserte som advokat før han ble ordfører.

- Det ble en kort, men fin seremoni, forteller de.

Brudepar fra Melhus kan velge om de vil vies i Melhus eller i Trondheim tinghus. Kommunene fikk fra nyttår tildelt oppgaven med borgerlig vigsel.

- Når du bor i Melhus, synes jeg at en skal gifte seg i Melhus. Seremonien var sikkert like bra i Melhus rådhus som den ville ha vært i Trondheim tinghus, sier Stian.

Brudeparet hadde med de to sønnene Jonas og Aksel under seremonien, mens Kim Paulsen og Ingrid Marie Bromne var forlovere. Etter seremonien ble det bryllupsmiddag.

Borgerlig vielse ble for mange år siden også utført i Melhus, og da av sorenskriveren som hadde tilhold i kommunen.