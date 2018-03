Ny trafikkomlegging på Klett

Nyheter

Nye etapper av E6 mellom Melhus og Trondheim kan tas i bruk av bilistene, og det betyr omlegging av kjøremønsteret. Det nye kjøremønsteret tas i bruk fra onsdag i neste uke. Omlegginga skjer natt til onsdag, og Statens vegvesen varsler at bilistene må regne med trafikkdirigering.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at kald vintervær har ført til at asfaltering ikke kunne utføres slik at bortimot ferdige veibiter ikke kunne tas i bruk.

Den ene endringa er at E39 blir lagt tilbake til opprinnelig trase, som blir den permanente veilinja. Rundkjøringa som nå skal brukes, er den permanente. Vegvesenet varsler at den midlertidige rundkjøringa ved bensinstasjonen Circle K vil bestå inntil videre for anleggsavkjørsel og atkomst til private boliger.

Den andre endringa er omlegging av E6-trafikken. Dette skjer for å bygge nye av- og påkjøringsramper mellom ny E6 og E39. Ved Ekra vil de nye av- og påkjøringsrampene til og fra E6, bli brukt som midlertidig E6.

- For å lette avviklinga for E6-trafikken fra sør mot Trondheim, blir det etablert en egen trase et kort stykke, opplyser Statens vegvesen på sin nettside.

Vegvesenet orienterer også om at det blir ny trase for gang- og sykkeltrafikken på Klett, og at mye av den nye traseen vil være den permanente løsninga. Det blir også midlertidig omlegging av gang- og sykkelvei ved Rødde. I en periode på to måneder vil myke trafikanter få et kryssingspunkt med anleggstrafikken, og hovedbyggeleder Svein Soknes uttaler på vegvesenet nettside at det må vises aktsomhet ved ferdsel i området.