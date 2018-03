Kvålsbrua åpnes for alle kjøretøy igjen

Nyheter

For over to uker siden ble Kvålsbrua på Bennavegen (fylkesveg 6590) umiddelbart stengt for store kjøretøy etter at en lastebil med kran tok borti brua.

Kan ikke love at Kvålsbrua blir reparert i en fei Statens vegvesen kan ikke love at Kvålsbrua blir reparert i en fei etter påkjørselen sist fredag. Påkjørselen gir konsekvenser.

Nå melder Statens vegvesen i en pressemelding at Kvålsbrua åpnes for alle typer kjøretøy fredag klokken 17.00.

Det blir lysregulering på brua fram til at den er reparert. Det legges opp til sentrisk kjøring for å redusere belastningen på brua.

- Omkjøringsvegen er lang her, og det er bra at trafikken nå kan gå som normalt. Med lysregulering sikrer vi at totalbelastningen på brua ikke blir for stor, sier seksjonsleder Arild Hamrum-Norheim i Statens vegvesen.

Tar opp Kvålsbrua i fylkesutvalget Høyre ber fylkesrådmannen sørge for fortgang i reparasjonen av den påkjørte Kvålsbrua.

Det var bruspennet, som er med på å holde brua oppe, som ble skadet av krana til lastebilen. Etter ulykken sa seksjonsleder Arild Christensen i Statens vegvesen at Kvålsbrua ikke lot seg reparere i en fei.