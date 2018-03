Årets fasteaksjon hjelper flyktninger

Nyheter

Rent vann, solide doer og god hygiene til flyktninger er stikkordene når menighetene i Melhus og Midtre Gauldal samler inn penger til Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon, 20. mars. Fjorårets bidrag var til stor hjelp for flyktninger fra Boko Haram og Kongo.

– Da vi var på flukt hadde vi ikke noe vann. Vi klarte til slutt å finne noe vann, men det var skittent, forteller Kany i en pressemelding fra Kirkens Nødhjelp.

Hun pleide å ha et helt normalt tenåringsliv hjemme i Kongo. Gikk på skolen, hadde et trygt liv med familien og sang i kor i den lokale kirken. Nå bor hun og familien i et telt i en flyktningleir. De er noen av over seks millioner kongolesere som i dag er på flukt.

Frykter ikke kylling-flytting 126 barn har utenlandsk bakgrunn i barnehagen og skolen i Midtre Gauldal. Likevel frykter ikke kommunen stor utflytting når Norsk Kylling flytter til Orkanger.

– Uten mat og vann

Kany og familien flyktet fra en krig som blusset opp i Kasai, der de bodde, og familien måtte legge ut på en flukt som har satt spor i 14-åringen.

– Vi våknet av at det var skyting i byen, og vi la på sprang med en gang. Vi rakk ikke å ta med oss noe. Vi var på flukt i flere dager, og måtte gå langt uten verken mat eller drikke, sier Kany, som savner vennene og hjemmet sitt i Kongo.

Heldigvis kom hun og familien seg trygt over til nabolandet Angola, der de nå har slått seg ned i påvente av at krigen hjemme skal ta slutt. Nå har Kany tilgang til rent vann bare ett minutt fra teltet hvor hun bor.

Når det haster å hjelpe

Det er Kirkens Nødhjelp som leverer vann, toaletter, hygieneartikler og tømmer søppel i leiren der Kany bor. Det er et arbeid som organisasjonen kan gjøre på grunn av støtten fra norske givere som tidligere har gitt penger gjennom Fasteaksjonen.

– Pengene vi får inn gjennom Fasteaksjonen gir oss en økonomisk muskel som gjør det mulig for oss å reagere raskt når en krise oppstår, slik vi gjorde i Angola da flyktninger kom over grensen fra Kongo. Da kunne vi komme fort i gang med midlene fra våre norske givere, mens vi ventet på mer støtte fra andre givere, slik som FN. Støtten fra det norske folk gjør at vi kan handle raskt og redde flere liv, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland i en pressemelding.

Aksjonen blir i år arrangert for 51. gang, og frivillige over hele landet samler inn penger ved å gå med bøsser eller arrangere ulike tilstelninger. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.

– Vi må tørre å ta dialogen Kvål Arbeidersamfunn setter inkludering av flyktninger på dagsorden under åpent møte.

Gauldalen

– Også i år skal vi i Melhus og Midtre Gauldal gjøre en innsats for Kirkens Nødhjelps arbeid. Som en norsk kirke er vi også del av den globale kirken. Det å gi av det man har og vise omtanke for andre, er viktige verdier for oss som kirke. Gjennom Fasteaksjonen får vi muligheten til å hjelpe medmennesker over hele verden, sier kateket Ragnhild Braseth Ljøkjell fra Støren menighet og diakon Tone Njøs fra Melhus kirkekontor.