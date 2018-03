Tar opp Kvålsbrua i fylkesutvalget

Nyheter

- Det er kritisk viktig at brua utbedres raskt slik at næringsliv og andre ikke rammes lengre enn nødvendig, mener Henrik Kierulf (H) som sitter i fylkesutvalget.

Høyre reiser spørsmål om Kvålsbrua i fylkesutvalget, og partiet er bekymret for at begrensninga på 7,5 tonn totaltrykk kan skape store problemer for næringslivet. I tillegg rammes skolebussene. Kvålsbrua ble påkjørt fredag 2. mars, og siden har det ikke skjedd annet enn at Statens vegvesen har satt opp skilt samt engasjert en ekstern konsulent. Nylig kom det opp skilt også ved E6 om at brua er stengt for tyngre kjøretøy.

Kan ikke love at Kvålsbrua blir reparert i en fei Statens vegvesen kan ikke love at Kvålsbrua blir reparert i en fei etter påkjørselen sist fredag. Påkjørselen gir konsekvenser.

- Fylkesrådmannen kan ikke akseptere at et arbeid tar flere måneder, og fylkeskommunen som veieier må kunne forvente at dette gjøres raskere selv om ekstern bistand må benyttes. Det kritiske i denne saken er jo at alternativ omkjøring er så dårlig og usikker, sier Kierulf.

Krever fortgang i brureparasjon Varaordfører Stine Estenstad og andre politikere krever at Statens vegvesen forteller når Kvålsbrua blir reparert.

Trønderbladet har flere ganger skrevet om at omkjøringsmulighetene ikke er optimale. Den ene er via Kregnesbakkan, og der er det skiltet med maks 3,5 tonn totaltrykk på grunn av utglidninger. Den andre er Bennavegen via Hølonda, og ordfører Gunnar Krogstad har pekt på at Bennavegen som også er fylkeskommunal, pleier å være i dårlig forfatning i teleløsninga. Den tredje er også fylkesvei, og går langs vestsida av Gaula. Denne veien er også smal, og skal fungere som beredskapsvei når E6 er stengt.

Omkjøringvei på Kvål kan ikke brukes av tunge kjøretøy Kvålsbrua er stengt for tunge kjøretøy, og utbedring av den kommunale veibiten i Kregnesbakkan er i det blå.

Spørsmålet Kierulf stiller fylkesrådmannen er om fylkesrådmannen er enig i at det haster å utbedre brua, om når fylkesrådmannen mener at brua bør være utbedret og om fylkesrådmannen vil gjøre noe for at få brua reparert så raskt som mulig.