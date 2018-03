Søpstad smed går i bakken

Nyheter

Winsnes Maskin & Transport har fått oppdraget med å rive bygninga som tidligere huset bedriften Søpstad Smed som gikk konkurs, og torsdag var rivinga godt i gang. Bygget står i Strandvegen på vestsida av Melhus sentrum. Her har det også vært en bolig.

Bygninga har lenge stått til forfalls - noe som har opprørt folk dels fordi bygninga kunne være til fare for barn. Vinduer er blitt knust, og det oppsto også brann da noen til tilhold i det nedslitte bygget. I juni ble to i 20-årene pågrepet etter at det begynte å brenne i huset, og det kom fram i avhør at de hadde røkt sigaretter.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at det skal bygges leiligheter på tomta.