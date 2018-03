Nye Veier holder folkemøte

Nyheter

Nye Veier skal holde folkemøte i kommunestyresalen i Melhus rådhus 4. april. Om en ikke vil stille spørsmål under folkemøtet, blir det en ny mulighet for å få svar under den åpne kontordagen 12. april i Melhus rådhus.

Eiendommer og dyrkamark går med når E6 skal bygges Nye Veier skal bygge firefelts motorvei fra Melhus sentrum til Kvål, og da ryker både gård og grunn.

Veiselskapet har lagt fram forslaget til veilinje fra Melhus sentrum til sør for Kvål sentrum, og kartet viser hvilke eiendommer som er i faresonen. Det som er klart, er at 141 dekar dyrkamark vil gå med. Minst åtte eiendommer blir berørt, og deriblant gårdsbruket til Elling Nideng på Kvål. Gårdsbruket er planlagt flyttet til et område ved Gaula. En låve tilhørende John Søberg er også krysset ut. Flere boliger ved Øya videregående skole er også avmerket rødt, mens boliger på Søberg vil få E6 svært tett inntil.

Laget 3D-modell

Rambøll har laget en 3d-modell som viser veilinja for firefelts E6 mellom Melhus sentrum og Kvål sentrum. Strekninga er på sju kilometer. Etter hvert skal det lages en film som viser hvordan nyveien blir.

Har klart å spare 20 prosent

Tidligere har Nye Veier lovt at det blir byggestart sommeren 2019, og opplyser på sin nettside at det egenpålagte kravet om 20 prosent innsparing for E6 Melhus-Ulsberg er blitt oppnådd. I tillegg er reisetida blitt 20 minutter kortere, opplyser veiselskapet. Blant innsparingstiltakene er utkutting av Lerkrysset, kortere tunnel på vestsida av Gaula, bare ett nytt løp for Størentunnelen og helt ny veilinje i Rennebu. Ifølge Nye Veier vil denne strekninga nå koste 12,7 milliarder kroner. Innsparingene er på omtrent 3 milliarder kroner.